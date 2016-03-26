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"الداخلية" تقتحم بؤرا إجرامية بالصعيد وتضبط 1800 هارب من أحكام

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"الداخلية" تقتحم بؤرا إجرامية بالصعيد وتضبط 1800 هارب من أحكام "الداخلية" تقتحم بؤرا إجرامية بالصعيد وتضبط 1800 هارب من أحكام
اقتحمت قوات الأمن بوزارة الداخلية عدة بؤر إجرامية لملاحقة الخارجين عن القانون، وضبط حائزى السلاح بالصعيد.

ونجحت الحملات الأمنية بإشراف اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس الأمن العام فى ضبط ( 83 ) قطعة سلاح نارى و ( 391 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة و( 18) قطعة أسلحة بيضاء و( 22 ) قضية مخدرات و( 8 ) متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا وتنفيذ ( 1804 ) حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

الأمن العام يضبط 29 ألف هارب من أحكام بينهم 48 مطلوبين فى مؤبد
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