"الداخلية" تقتحم بؤرا إجرامية بالصعيد وتضبط 1800 هارب من أحكام

اقتحمت قوات الأمن بوزارة الداخلية عدة بؤر إجرامية لملاحقة الخارجين عن القانون، وضبط حائزى السلاح بالصعيد.إعلان - Ads إعلان - Ads
الأمن العام يضبط 29 ألف هارب من أحكام بينهم 48 مطلوبين فى مؤبد
ونجحت الحملات الأمنية بإشراف اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس الأمن العام فى ضبط ( 83 ) قطعة سلاح نارى و ( 391 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة و( 18) قطعة أسلحة بيضاء و( 22 ) قضية مخدرات و( 8 ) متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا وتنفيذ ( 1804 ) حكم قضائى متنوع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
الأمن العام يضبط 29 ألف هارب من أحكام بينهم 48 مطلوبين فى مؤبد
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