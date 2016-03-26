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صاحب معرض أثاث بالإسكندرية يستولى على 500 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها

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صاحب معرض أثاث بالإسكندرية يستولى على 500 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها صاحب معرض أثاث بالإسكندرية يستولى على 500 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها
استولى صاحب معرض للأثاث والنجف بالإسكندرية على مبالغ مالية من المواطنين وصلت إلى 500 ألف جنيه بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى، إلا إنه لم يقم بتسديد الفائدة المتفق عليها أو رأس المال.

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغاً من "تامر. ح" 45 سنة مقيم دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وعدد " 3 " آخرين ضد "بدر الدين. ع" 52 سنة صاحب معرض للأثاث والنجف، مقيم دائرة قسم شرطة أول المنتزه، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت جملتها "خمسمائة وعشرة آلاف جنيه" بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى نظير فائدة شهرية قدرها 7.5%، وانتظم فى دفع الفائدة لفترة ثم تهرب، وامتنع عن سداد أصول المبالغ التى تحصل عليها.

أكدت تحريات ضباط القسم صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنه المحكوم عليه فى عدد " 3 " أحكام "شيكات" بلغت جملة الأحكام الصادره ضده 6 سنوات وثلاثة أشهر، آخرهم القضية جنح المنتزه "شيك" حضورى بالحبس لمدة 3 سنوات، بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال جرائم تلقى الأموال من المواطنين بزعم استثمارها فى مجال الاستثمار العقارى متخذاً من المعرض المملوك له مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر جنح اقتصادية قسم شرطة أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة.


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