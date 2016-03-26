أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«كيري»: محاربة أفكار «داعش» ستستغرق سنوات

Google+ Print
«كيري»: محاربة أفكار «داعش» ستستغرق سنوات «كيري»: محاربة أفكار «داعش» ستستغرق سنوات

جون كيري

أكد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تقوض “ببطء وثبات” قدرة تنظيم “داعش” على تجنيد عناصر جديدة وشن هجمات، مثل تلك التي وقعت في بروكسل الأسبوع الماضي.

وأوضح كيري أن الأمر سيستغرق سنوات للحد من انتشار فكر تنظيم “داعش”، الذي يؤدي إلى قيام أفراد بمثل هذه الهجمات.

وتابع: “على الرغم من تدمير الولايات المتحدة قلب تنظيم القاعدة إلا انه لا تزال هناك عناصر من تنظيم القاعدة تمثل تهديدا وإن كانوا لا يمثلون قسما كبيرا من الحياة اليومية”، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

ووصف كيري الهجمات، التي وقعت في بروكسل بأنها ليست موجهة ضد بلجيكا فقط وإنما ضد الشعوب المتحضرة حول العالم، مشيرًا إلى أن الهجوم استهدف الأفراد، الذين لم يكونوا في مكان التفجيرات والذين لم يقتلوا لأن هذا الهجوم استهدف قدرة الجميع على التحرك بحرية والعيش بدون خوف وهذا هو ما يريده الإرهابيون.

وشدد كيري، خلال مقابلة تليفزيونية، على أن هذا هو الذي يجعل الولايات المتحدة تلاحق تنظيم “داعش” قائلا: إنه إذا تم ترك “داعش” بدون مراقبة وملاحقة عناصره ستكون النتائج مدمرة.

ولفت كيري إلى وجود معلومات استخبارية تتحدث عن إمكانية شن هجمات أخرى، خاصة وأن بعض العناصر الأجنبية خرجت من سوريا وتتواجد حاليا في أماكن عديدة حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث ذهب نحو 500 أميركي إلى سوريا للانضمام إلى صفوف داعش.

وأعرب كيري عن اعتقاده بأنه كلما زادت الضغوط على تنظيم داعش في العراق وسوريا فمن الممكن أن يندفع بعض الأفراد فجأة في القيام بعمليات إرهابية في مكان آخر من العالم.

وأكد كيري ضرورة الاستعداد باستمرار لمنع وقوع اي هجمات داخل الولايات المتحدة واصفا ذلك بأنه تحد صعب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا