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إصابة 11 شخصا فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض بالمنوفية

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إصابة 11 شخصا فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض بالمنوفية إصابة 11 شخصا فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض بالمنوفية
أصيب 11 شخصا بقرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية بإصابات بالغة، وذلك فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد أحمد خليفة رئيس مباحث مركز بركة السبع، يفيد من وجود مشاجرة ومصابين بقرية الروضة التابعة لدائرة المركز، بالانتقال الفورى تبين أن طرفى المشاجرة عائلة الخطيب، وطرف ثانى عائلة حجاج الذى نتج عنها إصابة 11 شخصا من الطرفين، وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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