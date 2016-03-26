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الإسماعيلي لـ في الجول: عقوبات في انتظار معارا الزمالك

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الإسماعيلي لـ في الجول: عقوبات في انتظار معارا الزمالك الإسماعيلي لـ في الجول: عقوبات في انتظار معارا الزمالك

أكد محمود أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي أن هناك عقوبات منتظرة ستفرض على ثنائي الفريق المعار من الزمالك أحمد سمير وإسلام جمال.

ثنائي الإسماعليلي تغيبان عن الحضور في تدريبات الفريق اعتراضا على عدم تقاضيهم لمستحقاتهما.

وقال أبو السعود في تصريحات لـ FilGoal.com: "كلا اللاعبين سينتظمان في التدريبات، ولكنهما سيمثلان للتحقيق وتوقيع جزاء مناسب عليهما بعد أن أضرا بالفريق".

وأضاف "من يريد التعاقد معنا بظروفنا التي يعرفها الجميع أهلا به، ومن لا يريد ذلك فلا مكانه له معنا، وهذا ينطبق أيضا على اللاعبين الذين نريد تجديد تعاقدهم".

أبو السعود أتبع "لن أسمح بتواجد أي مراكز قوى داخل الفريق ولن تفرض إلا إرادة النادي وما يحقق مصلحته".

وأتم "أثق في قدرتنا على العودة للمربع الذهبي من جديد، وإنهاء الموسم بين الكبار".

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