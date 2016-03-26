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محافظ دمياط يحيل مخالفات الوحدة المحلية بالبصارطة للنيابة

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محافظ دمياط يحيل مخالفات الوحدة المحلية بالبصارطة للنيابة محافظ دمياط يحيل مخالفات الوحدة المحلية بالبصارطة للنيابة
قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مجازاة عدد من العاملين بـ 6 وحدات محلية لانصرافهم من العمل دون إذن رسمى أو خط سير بالمخالفة لقواعد الانضباط الإدارى، وذلك بخصم يومين من راتب كل منهم.

كما أحال محافظ دمياط المختصين بالقسم الفنى بالوحدة المحلية بالبصارطة إلى النيابة الإدارية لتراخيهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدد من المخالفات المتنوعة، من قيام أحد المواطنين بالتعدى على الأراضى الزراعية وآخر بالهدم والبناء لمنزله دون تصريح من الوحدة المحلية المختصة،
>وثبت فى التحقيقات أنه لا توجد أى ملفات بالوحدة المحلية خاصة بالمخالفات، بالإضافة إلى تضارب أقوال المسئولين عن القسم الهندسى بالوحدة، وقرر المحافظ إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية للاختصاص.

وكانت إدارة المتابعة بالمحافظة قد نفذت حملة للمرور على الانضباط الإدارى لعدد من الوحدات المحلية بالمحافظة، حيث تبين وجود 3 حالات غياب من أول اليوم بالوحدة المحلية بقرية الشعراء و6 حالات بالعنانية و9 حالات بالسنانية و4 حالات بالخياطة و3 حالات ترك العمل بدون إذن وغياب عاملين بالسيالة، وعاملين بالبستان، وقد تناولت الشئون القانونية التحقيق مع المخالفين، وقرر المحافظ مجازاة المذكورين بخصم يومين من راتب كل منهم لما نسب إليهم وثبت بحقهم.


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