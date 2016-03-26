بعد فوزها بجائزة أحسن ممثلة.. رامي رضوان مهنئًا منى زكي : «تستحقيها بجدارة»

هنأ الإعلامي رامي رضوان الفنانة منى زكي لحصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلمها ”أسوار القمر”، فى حفل توزيع جوائز السينما العربية،

وعبر صفحته بـ”فيسبوك”، كتب “رضوان تدوينة، مهنئًا الفنانة الشابة: “ألف مبروك للنجمة منى زكي جائزة أحسن ممثلة عن فيلم أسوار القمر.. تستحقيها بجداااارة.”

وفازت النجمة منى زكى بجائزة أفضل ممثلة عن فيلمها “أسوار القمر”، فى حفل توزيع جوائز السينما العربية، كما نال النجم الراحل نور الشريف جائزة أفضل ممثل عن فيلمه “بتوقيت القاهرة”، وطارق العريان أفضل مخرج عن فيلم “ولاد رزق”.