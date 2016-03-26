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دراسة برازيلية: الجلوس أقل من 3 ساعات يوميا يزيد متوسط عمر الإنسان

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دراسة برازيلية: الجلوس أقل من 3 ساعات يوميا يزيد متوسط عمر الإنسان دراسة برازيلية: الجلوس أقل من 3 ساعات يوميا يزيد متوسط عمر الإنسان
الجلوس لفترات طويلة من الأخطاء التى تركز عليها الدراسات فى الآونة الأخيرة نظرا للمخاطر التى يسببها، وفى مقدمتها الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

وتوصل الباحثون فى دراسة برازيلية جديدة إلى أن الجلوس أكثر من 3 ساعات يوميا يمثل 3.8% من أسباب الوفيات فى أكثر من 54 دولة، واكتشفوا إمكانية زيادة متوسط عمر الإنسان بتقليل فترات الجلوس لأقل من 3 ساعات يوميا.

وأوضح الدكتور لياندرو ريزيندى، كبير الباحثين بقسم الطب الوقائى التابع لجامعة ساو باولو فى البرازيل، فى تقرير نشره مؤخرا الموقع الأمريكى "MNT": فى أمريكا متوسط مدة جلوس الأفراد تصل 13 ساعة فى اليوم منها 7.5 يقضيها الفرد جالسا فى العمل، وفى يناير الماضى أعلنت وكالة الأنباء الطبية نتائج الدراسة التى أجرتها ومنها أن الجلوس فترات طويلة يمكن أن يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر والسرطان وبالتالى زيادة نسبة الوفيات.

وأضاف الدكتور لياندرو أن مطالب العصر الحديث جعلت الأفراد يغيرون فى عادات جلوسهم، حيث الكثير من المهن والمهام الوظيفية تحتاج فترة جلوس أطول.

وتابع كبير الباحثين بقسم الطب الوقائى التابع لجامعة ساو باولو فى البرازيل: اكتشفت مع زملائى الباحثين فى دراستنا أنه يمكن عن طريق خفض عدد ساعات الجلوس اليومية زيادة متوسط أعمار الأفراد، لافتا إلى أن الدراسة اعتمدت على تحليل بيانات المسح السلوكى لـ1.1 مليار من البالغين فى أكثر من 54 دولة تمثل حوالى 25% من سكان العالم، وتوجد فى قارات أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ.

واستطرد الدكتور لياندرو: "لاحظنا أنه مع خفض عدد ساعات الجلوس يزيد متوسط عمر الأفراد"، مؤكدا أن نتائج الدراسة تنصح بالنشاط البدنى للحد من عدد الوفيات كل عام.


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