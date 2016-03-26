البرلمان: هيئة المكتب ستحسم اليوم مدى إلزامية ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن هيئة مكتب المجلس ستعقد اجتماعا اليوم السبت، لحسم استعدادات البرلمان لبيان الحكومة والمقرر إلقاؤه غدا الأحد، مشيرا إلى أن هيئة المكتب ستحسم مدى إلزامية ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حتى تتمكن من تشكيل اللجان النوعية التى ستتولى مناقشة برنامج الحكومة.

وأضاف وهدان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن برنامج الحكومة سيتم توزيعه مطبوعا على نواب البرلمان، حتى يتمكن كل عضو من دراسته ومراجعته بكل تفاصيله قبل التصويت على تجديد الثقة فى حكومة المهندس شريف اسماعيل من عدمه.

وتابع، " اجتماع هيئة المكتب سيتناول إعادة المناقشات حول إعادة بث الجلسات، وخاصة فى جلسة الغد ، لأهميتها بالنسبة للمواطن.

كان المستشار أحمد سعد الأمين العام للمجلس، أكد فى تصريح له أمس، أن جلسة بيان الحكومة لن يتم بثها مباشرة، على أن يتم إذاعتها مسجلة، ومن المقرر أن تصل لائحة مجلس النواب الداخلية من مجلس الدولة، بحسب تصريحات رئيس قسم التشريع بالمجلس.

- الهيئات البرلمانية للأحزاب تستعد لبيان الحكومة.. المصريين الأحرار يشكل لجنة لدراسته.. مستقبل وطن: اتجاه داخل الحزب لقبول البيان.. الوفد وحماة الوطن يضعان شروط القبول.. ودعم مصر يشكل عدة لجان لمراجعته

>

- "مستقبل وطن": اتجاه عام داخل الحزب لقبول بيان الحكومة أمام البرلمان

>

>