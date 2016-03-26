أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البرلمان: هيئة المكتب ستحسم اليوم مدى إلزامية ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة

Google+ Print
البرلمان: هيئة المكتب ستحسم اليوم مدى إلزامية ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة البرلمان: هيئة المكتب ستحسم اليوم مدى إلزامية ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة
قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن هيئة مكتب المجلس ستعقد اجتماعا اليوم السبت، لحسم استعدادات البرلمان لبيان والمقرر إلقاؤه غدا الأحد، مشيرا إلى أن هيئة المكتب ستحسم مدى إلزامية ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حتى تتمكن من تشكيل اللجان النوعية التى ستتولى مناقشة برنامج الحكومة.

وأضاف وهدان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن برنامج الحكومة سيتم توزيعه مطبوعا على نواب البرلمان، حتى يتمكن كل عضو من دراسته ومراجعته بكل تفاصيله قبل التصويت على تجديد الثقة فى حكومة المهندس شريف اسماعيل من عدمه.

وتابع، " اجتماع هيئة المكتب سيتناول إعادة المناقشات حول إعادة بث الجلسات، وخاصة فى جلسة الغد ، لأهميتها بالنسبة للمواطن.

كان المستشار أحمد سعد الأمين العام للمجلس، أكد فى تصريح له أمس، أن جلسة بيان الحكومة لن يتم بثها مباشرة، على أن يتم إذاعتها مسجلة، ومن المقرر أن تصل لائحة مجلس النواب الداخلية من مجلس الدولة، بحسب تصريحات رئيس قسم التشريع بالمجلس.


>- الهيئات البرلمانية للأحزاب تستعد لبيان الحكومة.. المصريين الأحرار يشكل لجنة لدراسته.. مستقبل وطن: اتجاه داخل الحزب لقبول البيان.. الوفد وحماة الوطن يضعان شروط القبول.. ودعم مصر يشكل عدة لجان لمراجعته
>

- "مستقبل وطن": اتجاه عام داخل الحزب لقبول بيان الحكومة أمام البرلمان
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017