أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الأرصاد : سقوط أمطار على أغلب أنحاء البلاد.. وطقس حار يسود الصعيد

Google+ Print
الأرصاد : سقوط أمطار على أغلب أنحاء البلاد.. وطقس حار يسود الصعيد الأرصاد : سقوط أمطار على أغلب أنحاء البلاد.. وطقس حار يسود الصعيد

أرشيفية

تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء مصحوبة بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء تمتد للوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد تكون رعدية على بعض المناطق كما تنشط الرياح الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى مترين ونصف أما الرياح السطحية على البحر المتوسط تكون شمالية شرقية أما على البحر الأحمر فتكون جنوبية شرقية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا