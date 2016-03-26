الأرصاد : سقوط أمطار على أغلب أنحاء البلاد.. وطقس حار يسود الصعيد

تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء مصحوبة بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء تمتد للوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد تكون رعدية على بعض المناطق كما تنشط الرياح الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى مترين ونصف أما الرياح السطحية على البحر المتوسط تكون شمالية شرقية أما على البحر الأحمر فتكون جنوبية شرقية.