النائب جون طلعت: اتفاق نهائى بين الدير المنحوت والدولة لتنفيذ طريق الواحات

قال النائب جون طلعت عضو مجلس النواب، إنه تم اليوم التوصل إلى اتفاق نهائى بين رهبان الدير المنحوت بمحمية وادى الريان بالفيوم والدولة، لتنفيذ طريق الفيوم/ الواحات، المقرر أن يشق سور الدير المنحوت الذى أقامه الرهبان حول 13 ألف فدان من أراضى المحمية.

وأضاف "طلعت" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاستجابة لطلبات الرهبان، والتى تضمنت إنشاء سور حول مساحة 3 آلاف فدان حول القليات والمساكن الخاصة بهم، بالإضافة إلى سور آخر حول 1000 فدان مزارع وتسترجع الدولة باقى المساحة ويتم إنشاء الطريق.

وأكد عضو مجلس النواب لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم بدء تنفيذ هذه الاتفاقات الأسبوع المقبل، مؤكدا إلى أنه تم التوافق بين جميع الأطراف، وأنه تدخل مع عدد من النواب فى حوار وطنى بين الدولة والرهبان والجميع أعلن إعلاء مصلحة الدولة والتى استوجبت التوافق بينهم وتنفيذ الاتفاق.

جدير بالذكر أن الأيام الماضية كانت شهدت خلافا كبيرا بين رهبان الدير المنحوت بوادى الريان بمحافظة الفيوم وبين الدولة عقب بدء تنفيذ طريق الفيوم الواحات، المقرر أن يشق سور الدير الذى أنشأه الرهبان حول مساحة 13 ألف فدان من أراضى الدولة خلال فترة الانفلات الأمنى عقب الثورة، وهو ما تسبب فى قيام عدد من الرهبان بإشعال النيران فى معدة تابعة لشركة المقاولون العرب التى تتولى تنفيذ المشروع، وألقى القبض على الأنبا بولس الريانى أحد رهبان الدير، وعقب ذلك وقعت انشقاقات بين الرهبان، وقدم الراهب مارتيروس الريانى المؤيد لشق الطريق بلاغا ضد 12 راهبا وطالبى رهبنة فى الدير، وأكد أنهم معارضون لشق الطريق ويقفون ضد تنفيذ إرادة الدولة، ووجه لهم العديد من الاتهامات، وبعد ذلك قرر عدد من نواب البرلمان التدخل فى حوار وطنى بين الرهبان والدولة بقيادة النائب جون طلعت، وتم التوصل إلى اتفاق نهائى وفقا لتصريح النائب .

من ناحية أخرى أعلن رهبان الدير المنحوت اتخاذهم موقفا بعدم الإدلاء بتصريحات لأى وسائل إعلامية فى الفترة الحالية والاكتفاء بالتعبد والصلاة حتى الخروج من هذه الأزمة، وذلك وفقا لتصريح أحدهم لـ"اليوم السابع" والذى رفض ذكر اسمه .

- ننشر أقوال الأب مارتيروس فى بلاغه ضد رهبان الدير المنحوت بالفيوم.. يتهمهم بمعارضة إرادة الدولة فى شق طريق "الفيوم- الواحات".. والتصدى بالسلاح لمؤيدى المشروع.. ويتهم الراهبين داوود ودانيال بتمويلهم

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