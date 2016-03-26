المقاولون العرب تعلن بدء إنشاء محطة حاويات جديدة شرق بورسعيد

أعلن المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، بدء إنشاء محطة حاويات جديدة بمنطقة شرق بورسعيد بطول كيلو متر، وذلك بتكلفة تصل لـ 950 مليون جنيه، لافتا إلى أن المشروع عبارة عن أرصفة لتراكى السفن العملاقة بغاطس 20 مترا لاستقبال سفن تصل حمولتها إلى 170 ألف طن حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المهندس محسن صلاح، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات العملاقة بمحور قناة السويس، نظرا لما تتمتع به المنطقة من أهمية لوجستية لربط حركة الملاحة والتجارة من جنوب شرق "آسيا"، إلى أوروبا وأمريكا "غرب"، بالإضافة للمناطق الصناعية بنطاق المشروع والتى ستنشأ نتيجة تنفيذ الميناء الجديد "ميناء شرق التفريعة ببورسعيد".

وأوضح أنه تم الانتهاء من أول صومعة للغلال ضمن المنحة الإماراتية بمدينة القنطرة والتى تتكون من12 خلية، سعة كل خلية 5000 طن بطاقة إجمالية 60 طنا، لافتا إلى أن تنفيذها استغرق 14 شهرا، وذلك بتكلفة وصلت لـ76 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ 15 صومعة بقيمة 1.6 مليار جنيه، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى التى تضم 25 صومعة من المنحة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة كهدية لمصر، وهى "صوامع برقاش بالجيزة وبنها بالقليوبية والقنطرة شرق الإسماعيلية وميت غمر وشربين بالدقهلية وطنطا بالغربية وههيا بالشرقية ودمنهور بالبحيرة".

وأكد أنه سيتم الانتهاء من صوامع غلال الشيخ فضل بالمنيا وشرق العوينات بالوادى الجديد ومنوف بالمنوفية وطامية بالفيوم والصباحية بالإسكندرية والمفلسة بأسوان وبهنسا بالمنيا، منتصف العام الجارى.

وأوضح أن المشروع القومى لصوامع الغلال يهدف للقضاء على الفاقد الكمى والنوعى للحبوب، والناتج عن تخزينها فى الشون المفتوحة، والذى يصل نسبته إلى 10% مما يكبد الدولة خسائر كبيرة، ويتضمن أعمال مدنية مع التصنيع المحلى وتركيبات وتوريدات محلية ومستوردة ويشكل نسبة المكون الأجنى حوالى 30% فقط من قيمة الصومعة.

"المقاولون العرب" تنفذ 15 صومعة لتخزين الغلال والأقماح بكافة المحافظات

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ئيس "المقاولون العرب" فى أول حوار بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية: بدء تنفيذ المرحلة الأولى لـ«العاصمة الإدارية» إبريل المقبل.. المهندس محسن صلاح يكشف: نستعين بخبرات أجنبية لسرعة التنفيذ

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