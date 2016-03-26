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طارق عبد الجابر: أيمن نور رفض إعادة حقوق العاملين بالشرق وضغط علينا للتنازل

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طارق عبد الجابر: أيمن نور رفض إعادة حقوق العاملين بالشرق وضغط علينا للتنازل طارق عبد الجابر: أيمن نور رفض إعادة حقوق العاملين بالشرق وضغط علينا للتنازل
كشف الإعلامى طارق عبد الجابر، أن أيمن نور وضع خطة منذ أن ترأس قناة الشرق، للضغط على العاملين السابقين للتنازل عن حقوقهم، وطالبهم بكتابة ورقة يتنازلون فيها عن حقوقهم.

وأضاف عبد الجابر فى تصريح لـ"اليوم السابع" من اليونان، أنه طلب من أيمن نور إعادة الحقوق للعاملين السابقين فى القناة فرفض، وقال إنه فقط اشترى شارة القناة، والآن يتحدث عن أنه اشترى أسهم القناة من خلال بيعه لأحد الأراضى، متسائلا، "وهل بيع أرض يستطيع من خلاله شراء قناة، كما أن هناك عملية نصب من خلال أسهم قناة الشرق".

يذكر أن أيمن نور، رئيس مجلس إدارة قناة الشرق، التابعة للإخوان، قال فى بيان له، إن طارق عبد الجابر، حضر من اليونان، للعمل فى قناة الشرق، بمبادرة وإلحاح منه، واستمر عمله بها لشهور محدودة، وترك العمل، وعاد لليونان، قبل توقف قناة الشرق – لأسباب مالية – وتقدم بعروض لشراء القناة من إدارتها السابقة، إلا أنها محاوله لم تتم، وعندما انتقلت أسهم وإدارة القناة لأيمن نور كان طارق عبد الجابر عاد لليونان وأسس تليفزيون "الحياة حلوة" ولم يطلب هو العودة للعمل بالشرق، ولم نطلب منه هذا الطلب.


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