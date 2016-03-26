محمد العرابى:الدوما يوجه دعوة إلى رئيس البرلمان المصرى لزيارته 23 مايو

كشف السفير محمد العرابى عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر ، عن زيارة يقوم بها حاليا فى العاصمة الروسية موسكو، ولقائه عدد من المسئولين الروس وقيادات بالبرلمان الروسى "الدوما".

وقال العرابى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" من موسكو، إنه التقى أمس الجمعة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسى، حيث ناقش اللقاء عودة السياحة الروسية لمصر من جديد، بالإضافة إلى دور روسيا فى المنطقة وتداعيات قرارها بسحب قواتها من سوريا، كما كشف أن البرلمان الروسى وجه دعوة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لزيارة البرلمان الروسى فى 23 مايو المقبل.

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