أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محمد العرابى:الدوما يوجه دعوة إلى رئيس البرلمان المصرى لزيارته 23 مايو

Google+ Print
محمد العرابى:الدوما يوجه دعوة إلى رئيس البرلمان المصرى لزيارته 23 مايو محمد العرابى:الدوما يوجه دعوة إلى رئيس البرلمان المصرى لزيارته 23 مايو
كشف السفير محمد العرابى عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم ، عن زيارة يقوم بها حاليا فى العاصمة الروسية موسكو، ولقائه عدد من المسئولين الروس وقيادات بالبرلمان الروسى "الدوما".

وقال العرابى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" من موسكو، إنه التقى أمس الجمعة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسى، حيث ناقش اللقاء عودة السياحة الروسية لمصر من جديد، بالإضافة إلى دور روسيا فى المنطقة وتداعيات قرارها بسحب قواتها من سوريا، كما كشف أن البرلمان الروسى وجه دعوة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لزيارة البرلمان الروسى فى 23 مايو المقبل.


>- وفد مجلس النواب يصل القاهرة بعد مشاركته فى جمعية الاتحاد البرلمانى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017