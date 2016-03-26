رئيس الأركان الأمريكى:ضرورة إرسال مزيد من الجنود للعراق لمحاربة داعش

صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكى الجنرال جوزيف دانفورد بأنه ربما تكون هناك ضرورة لإرسال المزيد من الجنود الأمريكيين إلى العراق لدعم جهود التصدى لتنظيم داعش.

وأضاف دانفورد- فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر- أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سترفع إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال الأسابيع القادمة مجموعة من التوصيات لتعزيز جهود محاربة عناصر تنظيم داعش.

وأشار إلى أنه وكارتر يعتقدان بأنه من الممكن زيادة عدد الجنود الأمريكيين العاملين فى العراق خلال الأسابيع القادمة، لافتا إلى أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار فى هذا الصدد.

وقال الجنرال دانفورد أن أى قرار سيتخذه الرئيس أوباما سيأتى فى إطار أشمل حول ما يجب عمله للحفاظ على الزخم الذى تم إحرازه فى مواجهة تنظيم داعش، وما ينبغى فعله للتمكُن من استعادة مدينة الموصل فى العراق من أيدى التنظيم الارهابى.

ونبه دانفورد إلى أن معركة الموصل ستكون صعبة، مشددا على أن القوات العراقية هى التى ستخوض هذه المعركة بينما ستقوم القوات الامريكية بتقديم المشورة والمساعدة لدعم نجاح العمليات الساعية إلى استرداد المدينة.

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