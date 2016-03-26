أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المرصد السورى: عشرات العائلات تفر من القتال فى تدمر

Google+ Print
المرصد السورى: عشرات العائلات تفر من القتال فى تدمر المرصد السورى: عشرات العائلات تفر من القتال فى تدمر

نزحت عشرات العائلات من مدينة تدمر التابعة لمحافظة حمص وسط سوريا، هربا من المعارك الدائرة بين القوات الحكومية وتنظيم "داعش"، حسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد- الذى يتخذ من لندن مقرا له فى بيان أوردته قناة سكاى نيوز الاخبارية السبت، أن العائلات الهاربة من مناطق العمليات العسكرية فى تدمر، اتجهت نحو بلدات وقرى بريف دير الزور الشرقى.

من جهة أخرى، تستمر المعارك العنيفة بين القوات الحكومية السورية ومجموعات مقاتلة تابعة لها من جهة، ومسلحى تنظيم "داعش" من جهة أخرى، فى المدينة التاريخية التى سقطت فى يد التنظيم المتشدد فى شهر مايو من العام الماضى.

وحققت القوات الحكومية تقدما فى الاشتباكات خلال الأيام القليلة الماضية، ودخلت المدينة من شمال غرب المدينة وجنوبها، مدعومة بغطاء جوى من الطائرات الروسية وبنصائح مستشارين عسكريين من موسكو.

ويعد هذا التقدم فى تدمر أكبر انتصار لدمشق منذ التدخل الروسى العسكرى المباشر فى الحرب بسوريا فى سبتمبر الماضى، كما يمثل ضربة كبيرة لطموح "داعش" فى ضم المزيد من الأراضى لسيطرته.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365