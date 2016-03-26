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استشارى توليد يؤكد إمكانية علاج تشوهات الجنين جراحيا أثناء الحمل

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استشارى توليد يؤكد إمكانية علاج تشوهات الجنين جراحيا أثناء الحمل استشارى توليد يؤكد إمكانية علاج تشوهات الجنين جراحيا أثناء الحمل
أكد الدكتور حسين أبو المكارم - استشارى أمراض النساء والتوليد بمستشفى الجلاء التعليمى - أن استخدام الأجهزة الحديثة فى الموجات فوق الصوتية يساعد فى تشخيص نسبة كبيرة من تشوهات الأجنة.

وقال الدكتور أبو المكارم - نائب مدير مستشفى الجلاء التعليمى، خلال مؤتمر قسم النساء والتوليد بكلية طب قصر العينى - إن جميع توصيات المنظمات الدولية تتضمن إجراء فحص روتينى بالموجات فوق الصوتية لجميع الحوامل فى الشهر الخامس من الحمل، لتشخيص تشوهات الأجنة والتعامل مع كل حالة على حدة.

وأشار نائب مدير مستشفى الجلاء التعليمى إلى أن بعض التشوهات يمكن التعامل معها بالعلاج أثناء الحمل، وبعض التشوهات تستلزم تغيير مواعيد متابعة الحمل، وربما تحديد موعد مبكر للولادة لإمكانية التعامل مباشرة بعد الولادة، كما أن تشخيص التشوهات قد يستلزم الولادة فى مستشفيات بها التخصصات الطبية المطلوبة للتعامل مع الطفل المولود حديثا بعيب خلقى.

وتابع الدكتور أبو المكارم: "بعض التشوهات يمكن علاجها جراحيا أثناء الحمل، ولكن تلك الجراحات للأسف لا توجد فى ، وإنما فى بعض المراكز المتخصصة بالخارج، وتحاول بعض الجامعات المصرية إدخال هذه التقنيات بمستشفياتها والتوسع فى استخدامها قريبا".


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