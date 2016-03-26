أستاذ أمراض جنين ينصح بتناول فيتامين ب12 وحمض الفوليك قبل الحمل بـ3 أشهر

وأكد الدكتور خالد رمزى - فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" - أهمية تناول السيدة للأطعمة التى تحوى حمض الفوليك وفيتامين ب 12 قبل وأثناء الحمل وفى فترة الرضاعة.
وقال أستاذ أمراض الجنين: "ثبت أن الحوامل اللائى لا يحصلن على فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك بقدر كاف تتأثر أجنتهن وقد يصابون بعيوب خلقية، تطول القناة العصبية فى الجنين، أو الوجه أو القلب، كما يتعرض الحمل لمشاكل بسبب نقص مستوى حمض الفوليك وفيتامين ب 12، ومنها انفصال المشيمة أثناء الحمل وارتفاع ضغط الدم والولادة مبكرة، أو صغر حجم الجنين".
وأضاف أستاذ ورئيس قسم أمراض الجنين بالمركز القومى للبحوث: "ثبت أن الأمهات اللائى يعانين من انخفاض مستوى فيتامين ب 12 تتأثر أجنتهن بهذا الانخفاض، ويعانون فى وقت لاحق من تأخر النمو ومشاكل فى التعليم والمهارات.
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