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أستاذ أمراض جنين ينصح بتناول فيتامين ب12 وحمض الفوليك قبل الحمل بـ3 أشهر

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أستاذ أمراض جنين ينصح بتناول فيتامين ب12 وحمض الفوليك قبل الحمل بـ3 أشهر أستاذ أمراض جنين ينصح بتناول فيتامين ب12 وحمض الفوليك قبل الحمل بـ3 أشهر
نصح الدكتور خالد رمزى - أستاذ ورئيس قسم أمراض الجنين بالمركز القومى للبحوث - الحامل بتناول الأغذية المحتوية على حمض الفوليك مثل الورقيات الخضراء والأغذية المحتوية على ب 12 كالجبن واللحوم والأسماك مع تناول أقراص فيتامين ب 12 وحمض الفوليك، قبل الحمل بثلاثة أشهر على الأقل، والمداومة عليها حتى نهاية فترة الرضاعة.

وأكد الدكتور خالد رمزى - فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" - أهمية تناول السيدة للأطعمة التى تحوى حمض الفوليك وفيتامين ب 12 قبل وأثناء الحمل وفى فترة الرضاعة.

وقال أستاذ أمراض الجنين: "ثبت أن الحوامل اللائى لا يحصلن على فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك بقدر كاف تتأثر أجنتهن وقد يصابون بعيوب خلقية، تطول القناة العصبية فى الجنين، أو الوجه أو القلب، كما يتعرض الحمل لمشاكل بسبب نقص مستوى حمض الفوليك وفيتامين ب 12، ومنها انفصال المشيمة أثناء الحمل وارتفاع ضغط الدم والولادة مبكرة، أو صغر حجم الجنين".

وأضاف أستاذ ورئيس قسم أمراض الجنين بالمركز القومى للبحوث: "ثبت أن الأمهات اللائى يعانين من انخفاض مستوى فيتامين ب 12 تتأثر أجنتهن بهذا الانخفاض، ويعانون فى وقت لاحق من تأخر النمو ومشاكل فى التعليم والمهارات.


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