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دراسة أمريكية: ممارسة الرياضة تقلل الشيخوخة بمعدل 10 سنوات

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دراسة أمريكية: ممارسة الرياضة تقلل الشيخوخة بمعدل 10 سنوات دراسة أمريكية: ممارسة الرياضة تقلل الشيخوخة بمعدل 10 سنوات
أظهرت دراسة علمية حديثة أن كبار السن الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم يمكنهم تأخير إصابتهم بالشيخوخة 10 سنوات مقارنة بمن لا يمارسون الرياضة.

ووجدت الدراسة الأمريكية أن كبار السن الذين يمارسون التمرينات الرياضية احتفظوا بالمزيد من المهارات العقلية على مدى السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بالذين لم يمارسوها.

وقال الدكتور كلينتون رايت، طبيب الأعصاب فى جامعة ميامى ميلر الأمريكية، إن النشاط البدنى يعزز تدفق الدم إلى الدماغ، ويمكن أن يعزز الاتصالات بين خلايا الدماغ.

وأوضح الباحثون فى الدراسة - التى نشر نتائجها مؤخرا الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News” - أن ممارسة الرياضة يمكن أن تساعد فى علاج ارتفاع ضغط الدم وخفض مستويات الكولسترول غير الصحية، ومرض السكرى من النوع الثانى.

وأضاف الباحثون أن ممارسة الرياضة تحسن من تدفق الدم الى المخ، وهذا بدوره يقلل من فرص الإصابة بألزهايمر أو الخرف أو السكتة الدماغية.


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