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المعهد الفرنسى بالإسكندرية يطلق معرضاً للكتب الفرنكفونية اليوم

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المعهد الفرنسى بالإسكندرية يطلق معرضاً للكتب الفرنكفونية اليوم المعهد الفرنسى بالإسكندرية يطلق معرضاً للكتب الفرنكفونية اليوم
يطلق المعهد الفرنسى بالإسكندرية، معرضاً للكتب الفرنكفونية، بمناسبة احتفالات الفرنكفونية التى تستمر طوال شهر مارس، ويشارك فى المعرض عدد من دور النشر المختلفة، والذى يستمر لمدة يومان بدءاً من اليوم السبت 26 مارس.

يذكر أن المعهد الفرنسى بالإسكندرية يحتفل بأعياد الفرنكفونية بالتعاون مع القنصلية الفرنسية بالإسكندرية والمكتبة الفرنكفونية، والتى تستضيف خلال فعالياتها مثقفين وروائيين ومهتمين بالشأن الفرنسى لنشر الثقافة الفرنكفونية.


>- المعهد الفرنسى بالإسكندرية يطلق معرضاً للكتب الفرنكفونية غدا

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