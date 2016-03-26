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مصرع شخص وإصابة آخر فى مطاردة أمنية لسرقتهما دراجات نارية بمنيا القمح

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مصرع شخص وإصابة آخر فى مطاردة أمنية لسرقتهما دراجات نارية بمنيا القمح مصرع شخص وإصابة آخر فى مطاردة أمنية لسرقتهما دراجات نارية بمنيا القمح
لقى شخص مصرعه، فيما أصيب آخر بأعيرة نارية من قبل مباحث منيا القمح، وذلك أثناء قيامهما مع آخرين بسرقة الدراجات البخارية من المارة بدائرة المركز، وتم نقلهما إلى مستشفى منيا القمح العام، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد وصول "محمد ع م" 22 سنة و"محمد ش ال" 22 سنة عاطل، لمستشفى منيا القمح العام وتوفى الأول فور وصوله متأثرا بإصابته، فيما تم نقل الثانى لمستشفى الزقازيق الجامعى، لإسعافه بعد إصابته بطلقتين.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها الرائد رائد ربيع رئيس مباحث منيا القمح، عن تلقى المركز استغاثة من الأهالى بقيام تشكيل عصابى بسرقة الدراجات البخارية من المواطنين بناحية التلين، وتوجهت قوة من مباحث المركز برئاسة النقيب أحمد حسن معاون المباحث، وأثناء محاولة الجناة الفرار تبادلت الشرطة معهم النيران، وأسفر ذلك عن مقتل أحدهم وإصابة الثانى وفرار 2 آخرين تم تحديدهما، وجارى العمل على ضبطهما، وتبين قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية من المواطنين بدائرة المركز تحت تهديد السلاح .


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