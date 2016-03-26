هذا هو شرط هاريسون فورد للمشاركة في فيلمه الجديد

كشف النجم العالمي هاريسون فورد Harrison Ford إنه لا يريد المشاركة في بطولة فيلم جديد في سلسلة إنديانا جونز Indiana Jones من دون المخرج ستيفن سبيلبرغ Steven Spielberg.

ومن المقرر أن يشارك فورد في بطولة الجزء الخامس من السلسلة، والذي من المقرر عرضه في دور السينما عام 2019.

وقال فورد لقناة BBC : " كنت دائماً أعتقد أن هناك فرصة للقيام بجزء آخر، ولكنني لا أريد القيام به من دون ستيفن سبيلبرغ".

وتابع قائلاً: " كما لا أريد القيام به من دون سيناريو جيد بالفعل، وأنا سعيد بأننا نعمل على الأمرين معاً".

وأضاف قائلاً: "وستيفن يطور حالياً سيناريو أعتقد أننا سنكون سعداء به"، وذلك في إشارة إلى سبيلبرغ، الذي سيخرج الفيلم.