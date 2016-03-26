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المرور يضبط 3021 مخالفة رادار أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

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المرور يضبط 3021 مخالفة رادار أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة المرور يضبط 3021 مخالفة رادار أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة
تمكنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، أمس الجمعة، من ضبط 3021 مخالفة مرورية، التقطتها أجهزة الرادار المنتشرة على الطرق الصحراوية والزراعية والسريعة المؤدية لمحافظتى القاهرة والجيزة.

تأتى تلك المخالفات لسيارات لا تلتزم بالسرعات المقررة لها أعلى طرق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوى و"الساحلى الدولى" و"القاهرة – السويس" الصحراوى و"مرغم" و "القطامية" و"القاهرة – دمنهور" الزراعى وأعلى طرق جنوب سيناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفات


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