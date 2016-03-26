السلاب:رجال الأعمال النواب يجتمعون لتوحيد رؤيتهم بشأن تطوير الاستثمار

قال محمد مصطفى السلاب عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر "، أن النواب من رجال الأعمال سيعقدون اجتماعات متتالية عقب انتخاب اللجان النوعية بالبرلمان، لتوحيد رؤيتهم بشأن تطوير الاستثمار فى مصر وعدد من المجالات المرتبطة بالاقتصاد.

وأضاف "السلاب" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عدد من رجال الأعمال داخل البرلمان، أعلنوا ترشحهم للمواقع القيادية بلجان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاقتصادية، والسياحة، مؤكداً أنه قرر ألا يترشح لرئاسة أى لجنة، مكتفياً بعضوية المكتب السياسى للائتلاف ممثلاً عن الشباب.

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