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الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. وأمطار بالسواحل الشمالية والقاهرة

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الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. وأمطار بالسواحل الشمالية والقاهرة الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. وأمطار بالسواحل الشمالية والقاهرة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على شمال البلاد، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، مصحوبة بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء، تمتد للوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، تكون رعدية على بعض المناطق، كما تنشط الرياح الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، فهى معتدلة الى مضطرب مع ارتفاع الموج ما بين متر ين إلى مترين ونصف والرياح شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج مابين مترين الى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :


>الصغرى العظمى
>القاهرة 18 26
>الإسكندرية 14 21
>مطروح 13 19
>بورسعيد 15 23
>دمياط 14 21
>بلطيم 15 21
>الإسماعيلية 14 27
>السويس 15 27
>العريش 12 29
>نخل 11 29
>طابا 13 24
>الطور 19 29
>مرسى علم 19 33
>الغردقة 19 32
>شرم الشيخ 20 31
>رفح 11 27
>كاترين 10 21
>سيوة 14 22
>المنيا 15 29
>الفيوم 16 28
>رأس سدر 17 28
>أبوسمبل 21 38
>وسط الدلتا 17 26
>أسيوط 20 32
>سوهاج 21 34
>الأقصر 20 32
>أسوان 21 39
>شلاتين 20 34
>حلايب 22 20
>الوادى الجديد 21 37
>قنا 33 38
>نويبع 20 26
>السلوم 14 20

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