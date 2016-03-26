القاهرة تستضيف معرض الصناع الدولى "ميكر فير" بمشاركة أكثر من 100 اختراع

تستضيف القاهرة معرض الصناع (ميكر فير) السنوى الثانى، وهو المهرجان الذى يجمع الآلاف من عشاق "الحركة الدولية للصناع" على مستوى الأفراد والشركات، ممن يوظفون التكنولوجيا الحديثة للاستفادة من أشياء غير مستخدمة أو تم الاستغناء عنها.

يقام المعرض برعاية السفارة الأمريكية، حيث تتم دعوة "الصناع" الموهوبين من مصر والمنطقة لعرض إبداعاتهم ومناقشة كيفية الجمع بين الإبداع والتكنولوجيات الناشئة. وسيتضمن هذا المعرض الابتكارى الذى يوصف بأنه "أعظم معرض ومحكى على الأرض" – لقاءات يتحدث خلالها قادة حركة "الصناع" من جميع أنحاء العالم.

ومن بين التكنولوجيات الحديثة المعروضة هذا العام أجهزة يمكن ارتداؤها لمساعدة المكفوفين على التنقل فى الطرق والمباني، ووحدة شحن محمولة تعمل بالطاقة الشمسية لشحن الاجهزة المحمولة، كما تشمل قائمة المتحدثين فى معرض هذا العام ديل دورتي، الذى ساعد فى إطلاق أول معرض ميكر فيرفى عام 2006 بالقرب من سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وتعد هذه هى السنة الثانية التى تشارك فاب لاب خلالها سفارة الولايات المتحدة لإقامة معرض ميكر فير فى القاهرة.

وكان معرض العام الماضى قد اجتذب أكثر من 5000 شخص لمشاهدة ما يقرب من 100 اختراع. وقد تواصلت فاب لاب هذا العام مع الصناع من خارج مصر فى مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مما يجعل هذا المعرض أكبر معارض ميكر فير فى المنطقة.

غدا.. انطلاق معرض "ميكر فير" السنوى الثانى برعاية السفارة الأمريكية

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