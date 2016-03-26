"اتحاد طلاب" القاهرة يرفض قرارات جابر نصار.. ويؤكد:لا وصاية على أنشطتنا

قرر اتحاد طلاب جامعة القاهرة اعتماد لائحة داخلية لمجلسه، وذلك لضمان انضباط النشاط الطلابى بالجامعة، مؤكداً رفضه لقرار الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، بالإفادة بأى نشاط طلابى قبلها بـ 10، مشيراً إلى أن الاتحاد مستقل ولا يجب لأحد أن يفرض وصاية على أنشطته.

وأكد اتحاد طلاب جامعة القاهرة خلال اجتماعه الأخير رغبته فى أن تكون الامتحانات بمواعيدها الطبيعية دون تقديم، حرصاً على الجودة التعليمية والأكاديمية، كما أن مجلس الاتحاد ناقش خلال اجتماعه أيضاً مدونة لسلوك الطلاب فى الامتحانات، تمهيداً لاعتمادها من الجامعة.

وناقش اجتماع مجلس اتحاد جامعة القاهرة، ما حدث فى الحركة الطلابية خلال الفترة الأخيرة، حيث قام الاتحاد بتشكيل لجنة برئاسة رئيس اتحاد كلية الحقوق أحمد هلال لعمل قانون طلابى تمهيداً لعرضه على الجامعات المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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