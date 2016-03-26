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دار الإفتاء: الزوج مطالب شرعاً بصيام ما فات عن زوجته حال وفاتها

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دار الإفتاء: الزوج مطالب شرعاً بصيام ما فات عن زوجته حال وفاتها دار الإفتاء: الزوج مطالب شرعاً بصيام ما فات عن زوجته حال وفاتها
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، أنه لا يجوز أن يقضى الزوج الأيام التى لم تصومها زوجته وهى على قيد الحياة، أما إذا كانت قد انتقلت إلى رحمة الله وفى ذمتها صوم من الأيام الواجبة عليها أن تصومها ولم تصومها حال حياتها، يجوز حينئذ بل يطلب منه شرعاً أن يقضى هذه الأيام عن هذه الزوجة.

وأضاف خلال رده على سؤال ورد لدار الإفتاء يقول "هل يمكن للزوج أن يقضى الأيام التى لم تصومها زوجته؟"، "يجوز حينئذ بل يطلب منه شرعاً أن يقضى هذه الأيام عن هذه الزوجة إذا كانت توفيت، وذلك على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وذلك فقد جاء رجلاً إلى رسول الله صلى عليه وسلم ، وقال له قد ماتت أمى وعليها صيام أفأقضى عنها فقال له رسول الله "دين الله أحق أن يقضى".


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