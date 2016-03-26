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54 % من القراء يتوقعون نجاح خطة التربية والتعليم فى تطوير المناهج الدراسية

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54 % من القراء يتوقعون نجاح خطة التربية والتعليم فى تطوير المناهج الدراسية 54 % من القراء يتوقعون نجاح خطة التربية والتعليم فى تطوير المناهج الدراسية
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان" هل تتوقع نجاح خطة وزارة التربية والتعليم فى تطوير المناهج الدراسية؟"، توقع غالبية القراء نجاح خطة التربية والتعليم فى تطوير المناهج الدراسية.

وتوقع 54 % من القراء نجاح خطة وزارة التربية والتعليم فى تطوير المناهج الدراسية، بينما استبعد 45 % من القراء نجاح خطة وزارة التربية والتعليم فى تطوير المناهج الدراسية، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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