اليوم .. بدء أعمال إصلاح وصيانة بمحطة مياه العقادة بالإسماعيلية لرفع كفاءتها

أعلن المهندس على حسين رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة، فى تصريحات صحفية، أنه ضمن خطة الإصلاح والصيانة للشركة سيتم البدء بأعمال الإصلاح والصيانة بمحطة مياه العقاده بالإسماعيلية اعتبارا من اليوم السبت.

وأشار حسين إلى ان أعمال الصيانة سوف تؤدى إلى ضعف فى ضغط المياه لمدة 15 يوم، مؤكدا على انه سيتم تغذية منطقة العقادة من محطة مياه فايد الكبرى لتجنب انقطاع المياه حتى إتمام عملية الصيانة اللازمة وإعادة المياه إلى حالتها الطبيعية.

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