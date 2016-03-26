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قائمة بالأطعمة الممنوعة والصحية لسلامة الكبد.. تعرف عليها

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قائمة بالأطعمة الممنوعة والصحية لسلامة الكبد.. تعرف عليها قائمة بالأطعمة الممنوعة والصحية لسلامة الكبد.. تعرف عليها
كشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية فى تقرير نشره مؤخرا عن نظام غذائى ملائم لمن يعانون مشاكل فى الكبد، وكذلك الراغبين فى استمرار أكبادهم سليمة:

وتضمن التقرير عددا من التوصيات الغذائية اللازمة لسلامة الكبد تشمل:
>• تناول الكربوهيدرات، بمعدل يتراوح بين 300 و400 جرام يوميا.
>• تناول البروتينات بمعدل يتراوح بين من 1.5 و2 جرام يوميا.
>• تناول بمعدل يتاروح بين 40 و50 جراما يوميا.
>• تناول الفيتامينات الغذائية خاصة فيتامين ب المركب وفيتامين سى.
>• الإكثار من الشوفان والقمح ومنتجات الألبان.
>• الإكثار من الخضراوات الخضراء والمطبوخة.
>• الإكثار من الشوربة والأرز والمكرونة.
>• الامتناع عن الملح.

وحذر التقرير من يعانون مشاكل مرضية فى الكبد من أطعمة تشمل:
>البقوليات الكاملة كالفاصوليا.
>• اللحوم الحمراء والدهون العالية.
>• البيض.
>• المكسرات والبذور الزيتية والفاكهة الجافة.
>• التوابل والبهارات والصلصة والمخللات.
>• الشاى أو القهوة وجميع المشروبات الغازية والكحول.


>- العلاج الموجه بالقسطرة أفضل علاجات أورام الكبد
>
>- علامات مهمة عند ظهورها تنذر بوجود مشكلة فى الكبد

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مصر 365

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