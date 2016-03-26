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برلمانى ليبى: وفد أعضاء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق غادر طرابلس

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برلمانى ليبى: وفد أعضاء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق غادر طرابلس برلمانى ليبى: وفد أعضاء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق غادر طرابلس
أكد عضو مجلس النواب الليبى مصباح دومة ، "أن وفد أعضاء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق غادر العاصمة طرابلس بعدعقده مشاورات مع جهات لم يسميها".

كانت الأنباء قد تضاربت أمس حول دخول أربعة أعضاء من المجلس الرئاسى الليبى إلى العاصمة طرابلس.

وقال دومة لـ«قناة ليبيا الفضائية» الجمعة "لدينا علم بالكيفية التى ستدخل بها إلى طرابلس، لكن هذه معلومات سرية ليس مكانها الإعلام" حسب قوله.

وسبق لعضو مجلس النواب مصباح دومة أن أكد الخميس عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» وصول أربعة من أعضاء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى للعاصمة طرابلس.

وفى نفس السياق ، أعلن رئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل، الخميس حالة الطوارئ القصوى فى كافة أنحاء البلاد، واعتبار مجلس الوزراء فى حالة انعقاد دائم ، وتكليف وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة وكتائب الثوار باتخاذ إجراءات أمنية مشددة وتكثيف الدوريات والاستيقافات الأمنية.
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مصر 365

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