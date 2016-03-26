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اليوم.. أولى جلسات معارضة مجدى حسين على حكم حبسه 8 سنوات فى قضية "إرهاب"

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اليوم.. أولى جلسات معارضة مجدى حسين على حكم حبسه 8 سنوات فى قضية "إرهاب" اليوم.. أولى جلسات معارضة مجدى حسين على حكم حبسه 8 سنوات فى قضية "إرهاب"
تنظر اليوم السبت محكمة جنح العجوزة أولى جلسات المعارضة المقدمة من جانب الكاتب الصحفى مجدى حسين رئيس حزب الاستقلال على حكم حبسه 8 سنوات فى قضايا "إرهاب"، والصادر غيابياً.

وكان أحمد كمال دفاع المتهم قد قال فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه بعد صدور قرار محكمة جنايات شمال القاهرة بإخلاء سبيل موكله، شرعوا فى إنهاء إجراءات إخلاء السبيل، وأنهم فوجئوا بصدور حكم بحبسه 8 سنوات غيابيا فى إحدى قضايا "الإرهاب".

- دفاع مجدى حسين: حكم 8 سنوات وقضايا عالقة تؤجل الإفراج عن موكلى
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