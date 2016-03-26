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ضبط مخزن غير مرخص بداخله نصف طن سلع غذائية منتهية الصلاحية بالجيزة

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ضبط مخزن غير مرخص بداخله نصف طن سلع غذائية منتهية الصلاحية بالجيزة ضبط مخزن غير مرخص بداخله نصف طن سلع غذائية منتهية الصلاحية بالجيزة
تمكنت مباحث شرطة والتجارة بالجيزة من القبض على صاحب مخزن غير مرخص وبحوزته نصف طن سلع غذائية منتهية الصلاحية، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات قد وردت لشرطة التموين، تفيد بقيام صاحب مخزن بتجميع كميات من السلع الغذائية ويعمل بدون ترخيص فى نطاق محافظة الجيزة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، تمهيداً لتوزيعها على المحال مقلدة للعلامات التجارية لكبرى الشركات، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وداهمت مجموعة عمل المخزن المتحرى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط صاحب المخزن وبحوزته 563 كيلو سلع غذائية "فول وأرز" منتهية الصلاحية ومستلزمات إنتاج والتصنيع، وتم تحرير المحضر اللازم
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>ضبط 18 طن زيت طعام وأرز وسكر مجهولى المصدر بالمنوفية

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مصر 365

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