خليك مبسوط على طول.. أطعمة تساعدك على السعادة.. منها الفول والموز

نتناول يوميا أنواعا متعددة من الطعام بصورة عشوائية دون أن نعرف الفوائد التى تحتويها، والتى منها ما يسبب السعادة وتحويل مزاجك السيئ إلى حالة من الانبساط.

على أى حال يوضح الدكتور أسامة فكرى رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بأحد المستشفيات وأخصائى الجهاز الهضمى والكبد، أنواع الأطعمة التى تساعدنا فى الشعور بالسعادة فيقول: "للتغذية تأثير كبير على الحالة المزاجية، حيث أثبتت الدراسات أن تحسن المزاج مقترن بارتفاع مادة التريبتوفان فى الدم، والتى تؤدى إلى ارتفاع مادة السيروتونين فى المخ، وهذا يعنى أنه كلما زاد التريبتوفان بالطعام كلما تحسن المزاج العام وقل الاكتئاب".

ويضيف الدكتور أسامة فكرى: تتوفر مادة "التريبتوفان" فى البروتينات الحيوانية والنباتية، وكشفت دراسات عن ارتفاع معدل تحسن المزاج عند تناول البروتينات النباتية عكس الحيوانية التى تحوى حمض "الاراكيدونيك" المسبب لالتهاب الخلايا العصبية عند الإكثار منه، مشيرا إلى أن البروتينات النباتية تتمثل فى السمسم والفول وزيت بذرة القطن وزيت عباد الشمس، حبوب قرع العسل "اللب الأبيض قليل الملح"، العدس والفول.

وعن المشروبات قال الدكتور أسامة فكرى إن الشيكولاتة تحتل المركز الأول فى تحسين المزاج والشعور بالسعادة، وفقا لدراسة أجرتها جامعة "سان فرانسيسكو" كشفت عن أن تناول الشيكولاتة يساهم فى ارتفاع مستوى "السيرتونين" بالمخ، ويرجع ذلك لاحتوائها على مواد "الفلافينويدز" المضادة للأكسدة والمفيدة للقلب، كما تزيد الفاكهة نسبة السيرتونين فى المخ على غرار مضادات الاكتئاب ولكن بدون أعراض جانبية، لافتا إلى أن أنواعا محددة من الفاكهة ثبت فاعليتها فى تحسين المزاج وهى "الكيوى، الموز، الأناناس والبرقوق، والفراولة"، وكذلك تفعل الطماطم من الخضراوات.

4 خطوات تبعدك عن الاكتئاب.. أهمها واجه مشاكلك

فى اليوم العالمى للسعادة.. 10 مرضى محرومون من البسمة.. إزاى نفرحهم؟