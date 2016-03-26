بالصور..المخلفات وجيف الحيوانات تهدد المواطنين بحى السلخانة فى الوادى الجديد

رصدت عدسة "اليوم السابع" مظاهر الاهمال الشديدة وكميات القمامة التى تملأ مداخل حى السلخانة التابع لمركز الخارجة بالوادى الجديد، بالاضافة لانتشار جيف الحيوانات النافقة فى محيط مبنى السلخانة القديم وفى الشوارع المؤدية الى المناطق السكنية بالحى بما يهدد صحة المواطنين حيث ناشد عدد كبير من أهالى الحى جميع المسئولين بالمحافظة للتحرك العاجل لإزالة تلك المخلفات وغلق مبنى السلخانة القديم والآيل للسقوط حيث يقوم مجهولون بالقاء جيف الحيوانات فيه والتى تتسبب فى انبعاث الروائح الكريهة والميكروبات التى تهدد حياتهم .

وقال محمد على أحد سكان الحى فى تصريح خاص لــ " اليوم السابع " إن تجاهل المسئولين بالمحافظة لحى السلخانة الذى يقه جنوب مدينة الخارجة تسبب فى انتشار كميات هائلة من المخلفات والقمامة فى أغلب مناطق الحى بجانب انتشار البعوض والحشرات والزواحف التى تهدد حياه أطفالهم ما يستوجب التدخل الفورى لحل تلك المشكلات .

>وأضافت صباح عز أن حى السلخانة يعانى بالفعل من عدد من المشكلات المزمنة والتى تهدد حياة المواطنين بجانب ضعف تدفق المياه فى عدد كبير من البنايات السكنية بالحى بالاضافة لانتشار البعوض والذباب والحشرات والعقارب والثعابين التى تتوافد على المنازل وتشكل خطورة حقيقية على المواطنين

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