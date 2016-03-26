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نظر الاستئناف على براءة غادة إبراهيم من تهمة إدارة شقة فى أعمال منافية

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نظر الاستئناف على براءة غادة إبراهيم من تهمة إدارة شقة فى أعمال منافية نظر الاستئناف على براءة غادة إبراهيم من تهمة إدارة شقة فى أعمال منافية
تنظر اليوم السبت محكمة جنح مستأنف دار السلام أولى جلسات الاستئناف المقدم من النيابة العام على قرار محكمة أول درجة والقاضى ببراءة الفنانة غادة إبراهيم من الاتهام الموجه لها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكانت نيابة دار السلام، برئاسة المستشار جمال الجباوى، قد حددت جلسة 26 مارس الجارى، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من النيابة على براءة الفنانة غادة إبراهيم من تهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.


>- بعد البراءة من تهمة تسهيل أعمال منافية للآداب..غادة إبراهيم "بكاء وانسحاب وعودة" فى برنامج على هوى مصر.. الفنانة تتهم ضابط وممثلة وصحفى بتلفيق القضية..وتؤكد:"بنت عفاف بتحاربنى.. والتهمة مش لايقة عليا"

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مصر 365

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