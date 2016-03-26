"حماية الدستور":لا نعترض على تعديل بعض المواد..واهتمامنا ببقاء باب الحريات

قال الدكتور عمرو الشوبكى، عضو مؤسسة حماية الدستور، إن الدستور المصرى ليس مقدس، ويمكن للبرلمان المصرى أن يعدل بعض مواده التى يرى أن هناك ضرورة لتعديلها، مضيفاً أن هدف المؤسسة من إعلان وثيقة حماية الدستور هو الحافظ على مواد باب الحقوق والحريات، ومواد أخرى متعلقة بأساس النظام السياسى والديمقراطى فى مصر

وأضاف الشوبكى لـ"اليوم السابع"، أن "للبرلمان حق تعديل المواد التى يرى أن هناك ضرورة لتعديلها لتتوافق مع المرحلة الحالية"، موضحا أن مؤسسة حماية الدستور تهتم بأن لا يتم تعديل مواد متعلقة بحقوق والحريات والمدة الرئاسية لرئيس الجمهورية التى حددها الدستور".

وكان المستشار بهاء أبو شقة أكد أن هناك مواد للدستور لابد من إعادة النظر فيها وتعديلها.

عبد الله السناوى: مؤسسة حماية الدستور تنتظر موافقة "التضامن" على إشهارها