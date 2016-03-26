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مصادر: وزير النقل الجديد يدرس إجراء حركة تغييرات شاملة بين قيادات الوزارة

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مصادر: وزير النقل الجديد يدرس إجراء حركة تغييرات شاملة بين قيادات الوزارة مصادر: وزير النقل الجديد يدرس إجراء حركة تغييرات شاملة بين قيادات الوزارة
كشفت مصادر مسئولة بوزارة النقل، عن اتجاه الدكتور جلال سعيد وزير النقل الجديد لإجراء حركة تغييرات بين قيادات الوزارة، تشمل رؤساء بعض القطاعات واستبعاد أعداد كبيرة من المستشارين الذين عيّنهم وزير النقل السابق الدكتور سعد الجيوشى.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع، أن حركة التغيرات التى يدرس الوزير الجديد إجراءها ستمتد إلى مجالس إدارات بعض الشركات التابعة للوزارة والهيئات، مشيرة إلى أن الوزير الجديد بدأ فى مراجعة كافة قرارات الوزير السابق، والمشروعات التى اتخذ قرار بإلغاءها الجيوشى وعلى رأسها مشروع القطار المكهرب السلام/ العاشر.
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