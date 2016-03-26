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أستاذ أورام: طفرة فى علاج السرطانات باستخدام الدواء المناعى بدل الكيميائى

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أستاذ أورام: طفرة فى علاج السرطانات باستخدام الدواء المناعى بدل الكيميائى أستاذ أورام: طفرة فى علاج السرطانات باستخدام الدواء المناعى بدل الكيميائى
كشفت الدكتورة ابتسام سعد الدين - استاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العينى - عن طفرة فى علاج سرطان البروستاتا، باستخدام العلاج المناعى بدلا من الكيميائى.

وقالت الدكتورة ابتسام: "إن تطورا كبيرا حدث فى العلاج، حيث أصبح بالأقراص بدلا من العلاج الكيميائى التقليدى"، مشيرة إلى أن العلاج المناعى لأورام البروستاتا يمثل طفرة كبيرة ويعتمد على تحفيز وتقوية الجهاز المناعى للقضاء على الخلايا السرطانية بالجسم.

وأشارت استاذ علاج الأورام إلى أن هذا النوع من العلاج فتح المجال للعلاج المناعى للأورام المختلفة مثل سرطان الثدى والرئة والمثانة البولية وغيرها من أنواع السرطان، موضحة أن الدراسات أثبتت أن أساليب العلاج الحديثة لمرضى البروستاتا كان لها مردود إيجابى على تحسين نسبة الشفاء، ومدة بقاء المريض على قيد الحياة مقارنة بالأساليب التقليدية.

وأوضحت الدكتورة ابتسام أن الأبحاث ما زالت مستمرة لتحقيق مزيد من التحسن فى شفاء المرضى وتجنب الآثار الجانبية للعلاج الكيميائى.


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