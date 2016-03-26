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أمن الجيزه يطارد تشكيل عصابى للإتجار بالمواد المخدرة فى العمرانية

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أمن الجيزه يطارد تشكيل عصابى للإتجار بالمواد المخدرة فى العمرانية أمن الجيزه يطارد تشكيل عصابى للإتجار بالمواد المخدرة فى العمرانية
تكثف مباحث الجيزه تحرياتها للقبض على 3 عاطلين يكونون تشكيل عصابى للإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة العمرانية، حيث تمكنوا من الهرب أثناء مطاردة قوة أمنية لهم، تاركين خلفهم سيارة كانوا يستقلونها تحتوى على كمية من مخدر الحشيش ومبلغ ربع مليون جنيه وسلاح نارى، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات.

وأكد مصدر أمنى أنه تم مداهمة عدد من الاماكان التى يتردد عليها المتهمين للقبض عليهم.

وردت معلومات للنقيب محمود عبد المولى معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، تفيد إتجار "سيد.ح.م" وشهرته "أبو عرام" و"اسلام.م.ف" وشهرته العرباوى و"حسن.ا.ف" عاطلين بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة القسم مستخدمين سيارة ملاكى. بإعداد كمين للمتهمين وأثناء ضبطهم، استشعروا وجود القوة الأمنية مما دفعهم للهرب، فتم مطاردتهم إلا أنهم تركوا السيارة ولاذوا بالفرار، وبتفتيشها عثر بداخلها على 42 فرش حشيش ومبلغ ربع مليون جنيه وسلاح نارى "طبنجة" و26 طلقة و3 هواتف محمولة. كما تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ويكثف المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، إجراء التحريات لتحديد مكان هروب المتهمين لضبطهم، وباشرت النيابة التحقيق.

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