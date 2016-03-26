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الحكم على رجل الأعمال المتهم بالنصب على الفنانة ماجدة.. اليوم

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الحكم على رجل الأعمال المتهم بالنصب على الفنانة ماجدة.. اليوم الحكم على رجل الأعمال المتهم بالنصب على الفنانة ماجدة.. اليوم
تنطق اليوم السبت محكمة جنح الدقى بالحكم على رجل الأعمال "أحمد.ش" المتهم بالنصب على الفنانة ماجدة، فى البلاغ المقدم للنائب العام برقم 8302 لعام 2015، تتهمه فيه بالنصب عليها فى مبلغ 20 مليون جنيه مصرى.

وكان البلاغ المقدم للنائب العام، ذكر أن المتهم كان يعمل فى أحد المطاعم، ثم استأجر مطعماً من المطاعم التى تمتلكها الفنانة، وارتبط معها بعقد إيجار مقابل أجر شهرى، وخلال تلك الفترة تعرض لضائقة مالية، مما دفع الفنانة إلى إقراضه مبالغ مالية على فترات متباعدة، على أن يسددها من خلال شيكات وإيصالات أمانة، إلا أن المتهم استغل فترة مرض الفنانة وزور توقيعها على الإيصالات بأنها تسلمت المبلغ المطلوب تسديده على غير الحقيقة.

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