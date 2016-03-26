ضبط صاحب مستودع لبيعه 423 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء بالقاهرة

ضبطت مباحث شرطة التموين بالقاهرة صاحب مستودع بعد تصرفه فى 423 أسطوانة بوتاجاز مدعمة ببيعها بالسوق السوداء وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب مستودع بوتاجاز بحيازة وتجميع كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز "كبيرة الحجم وصغيرة الحجم" المدعمة من قبل الدولة، بقصد بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، مستفيدًا من فارق الأسعار، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

> وبالفحص تبين تصرفه فى 423 أسطوانة بوتاجاز كبيرة وصغيرة الحجم فى السوق السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة

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