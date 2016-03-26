أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حزب الدعوة العراقى: نرفض تهديد الصدر لنواب البرلمان

Google+ Print
حزب الدعوة العراقى: نرفض تهديد الصدر لنواب البرلمان حزب الدعوة العراقى: نرفض تهديد الصدر لنواب البرلمان
أكد حزب "الدعوة الإسلامية" العراقى رفضه تهديد زعيم التيار الصدرى العراقى مقتدى الصدر لنواب البرلمان لإذا مارفضو الاصلاحات والتغيير الوزراى، وقال: إن ذلك مرفوض سياسيا ودستوريا وأخلاقيا.

وذكر حزب الدعوة ،فى بيان صحفى الجمعة، أن أى كتلة سياسية تطالب بالاصلاح عليها ان تكون خارج لعبة المساومات ولا تتستر على الفاسدين بها، وأن حزب الدعوة هو" المستهدف الأول وفق مخطط محلى وإقليمى".

وكان مقتدى الصدر هدد، فى كلمة للمعتصمين والمتظاهرين على أبواب المنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم، بتوجيه احتجاجات المتظاهرين ضد النواب الذين يرفضون حزمة الاصلاحات وحكومة التكنوقراط.

على صعيد متصل، أعلن وزير التخطيط العراقى سلمان الجميلى وهو من تحالف "القوى العراقية" استقالته إلى رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، وقال فى لقاء تلفزيونى مساء الجمعة إن "الاستقالة تأتى فى إطار دعم التعديل الوزارى المرتقب ومنح رئيس الوزراء الفرصة والمرونة للمضى بالاصلاحات دون الخضوع للمزايدات والضغوط".

وكان وزير النفط العراقى عادل عبد المهدى أعلن الخميس استقالته من وعلق حضوره اجتماعات مجلس الوزراء ، إلى جانب وزير النقل باقر الزبيدى ووزير الشباب عبد الحسين عبطان، والثلاثة ينتمون لكتلة "مواطن" التابعة للمجلس الأعلى الاسلامى بزعامة عمار الحكيم، كما وضع وزير الداخلية محمد سالم الغبان استقالته تحت تصرف أمين عام منظمة "بدر" هادى العامرى التى ينتمى اليها الغبان.

وكان رئيس الوزراء العراقى أكد أمس أنه سيتعامل إيجابيا مع ترشيحات كتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدرى حول حكومة التكنوقراط المرتقبة، وتمنى أن تقدم الكتل السياسية مرشحيها التكنوقراط خلال يومين ليقدم قائمة بالتعديل الوزارى المرتقب إلى مجلس النواب خلال الأسبوع القادم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا