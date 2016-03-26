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أطباء "مسابقة البيطرى" بالوادى الجديد يهددون بالإضراب عن الطعام بعد وقف قرار تعيينهم

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هدد 24 طبيب وطبيبة بيطرية من ابناء محافظة الوادى الجديد ممن تم وقف تعيينهم فى المسابقة التى اعلنت عنها وزارة الزراعة مؤخرا بالاضراب عن الطعام اعتراضا على الاجراءات التى تم اتخاذها بتوجيهات من اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد بوقف المسابقة بعد تقدم عدد من أولياء أمور زملائهم الذين لم يحالفهم الحظ فى الفوز بالوظيفة استنادا الى تقرير تم اعداده بمعرفة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة والتى لا تعتبر جهة اختصاص فى المشكلة والتى اكدت على صحة ما ورد فى شكاوى المتضررين بشأن وضع نموذجين للاختبار بما لا يحقق تكافؤ الفرص واختيار عدد من الناجحين بتقدير اقل من زملائهم .

واكد الاطباء الفائزين فى المسابقة انهم طلبوا لقاء محافظ الاقليم لحل تلك المشكلة وخاصة انهم تقدموا بتقرير من اللجنة المختصة والمشرفة على الاختبارات برئاسة عميد كلية الطب البيطري بالمحافظة والتى اكدت على ان نموذجى الامتحان بينهما تكافؤ متكامل ويضمان نفس الاسئلة مع اختلاف الترتيب بالاضافة الى ان شروط المسابقة لم تشترط اختيار التقدير الاعلى وانما اشترطت اجتياز الاختيبار والمقابلة الشخصية وهو ما تسبب فى وقف تعيينهم وسلبهم حقهم القانونى الذى يهدد مستقبلهم بالضياع .

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