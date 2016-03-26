السعودية تدين التفجير الإرهابى الذى وقع فى محافظة بابل جنوب بغداد

أدانت المملكة العربية السعودية التفجير الإرهابى الذى وقع فى محافظة بابل جنوبى بغداد الجمعة ، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية عن تعازى المملكة لأسر الضحايا ولجمهورية العراق الشقيقة حكومة وشعبا ، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل ، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود لمحاربة هذه الآفة الخطيرة واقتلاعها من جذورها.

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