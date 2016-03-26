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السعودية تدين التفجير الإرهابى الذى وقع فى محافظة بابل جنوب بغداد

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السعودية تدين التفجير الإرهابى الذى وقع فى محافظة بابل جنوب بغداد السعودية تدين التفجير الإرهابى الذى وقع فى محافظة بابل جنوب بغداد
أدانت المملكة العربية التفجير الإرهابى الذى وقع فى محافظة بابل جنوبى بغداد الجمعة ، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية عن تعازى المملكة لأسر الضحايا ولجمهورية العراق الشقيقة حكومة وشعبا ، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل ، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود لمحاربة هذه الآفة الخطيرة واقتلاعها من جذورها.
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