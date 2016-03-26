أسرة"ريجينى المصرى": نطالب السلطات الإيطالية بسرعة الإنجاز مثل شرطة مصر

طالبت أسرة المواطن المصرى المختفى بإيطاليا منذ 5 أشهر عادل معوض والملقب بـ"ريجينى المصرى" السلطات الإيطالية بسرعة انجاز القضية وكشف غموضها على غرار ما حادث فى القاهرة، من فك طلاسم قضية جوليو ريجينى والتوصل إلى هوية مرتكبى الواقعة.

وأكد معوض عادل معوض نجل المصرى المختفى بإيطاليا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قضية والده لا تقل أهمية عن قضية الشاب الإيطالى، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل وكشف غموضها، خاصة بعد مرور 5 أشهر دون أن يعلم أحد شىء عن والده.

- "الداخلية": العثور على جواز سفر وحقيبة ريجينى مع عصابة القاهرة الجديدة