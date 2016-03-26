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اليوم .. شمال سيناء تحتفل بالأمهات المثاليات

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اليوم .. شمال سيناء تحتفل بالأمهات المثاليات اليوم .. شمال سيناء تحتفل بالأمهات المثاليات
تحتفل محافظة شمال سيناء اليوم السبت، بالأمهات المثاليات الفائزات بالمراكز الأولى لهذا العام.
>وقال " علاء عطوة" مدير العلاقات العامة والإعلام ان الاحتفال سينظم صباح اليوم السبت فى قاعة احتفالات المدينة الشبابية على ساحل مدينة العريش وخلاله يكرم المحافظ الأمهات المثاليات التى تم اختيارهن من مديرية التضامن الاجتماعى ويقدم اليهن شهادات التقدير والهدايا العينية.
>- أوقاف شمال سيناء تنظم لقاء لمواجهة دعوات تهجير أهالى سيناء

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