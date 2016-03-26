رئيس حزب الغد يكرم 73 متدربا وإعلاميا بكفر الشيخ فى ختام دورة المحليات

اختتمت دورة المحليات التى نظمها حزب الغد بالتعاون مع المجلس المصرى للمحليات بعنوان "التوعية الدستورية القانونية للإدارة المحلية" مساء أمس الجمعة، التى عقدت بمقر حزب الغد بكفر الشيخ، بحضور المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، والمنسق العام للمجلس المصرى للمحليات، والدكتور عادل عصمت نائب رئيس حزب الغد لشئون التدريب والتثقيف والمستشار السياسى لحزب الغد والأمين العام للتدريب والتثقيف بالمجلس المصرى للمحليات، وأحمد نصار أمين مساعد الإعلام بحزب الغد، ووليد صقر أمين مساعد لجنة الشباب لحزب الغد، وعمر كشك أمين مساعد العلاقات العامة لحزب الغد، واللواء عبداللطيف الفحل أمين عام حزب الغد بكفر الشيخ، والمهندس عبدالنبى موسى عضو الهيئة العليا للحزب وأمين التنظيم بكفر الشيخ .

قال اللواء أركان حرب عبداللطيف الفحل الأمين العام لحزب الغد بمحافظة كفرالشيخ، إن الدكتور عادل عصمت الأمين العام للتدريب والتثقيف بالمجلس المصرى للمحليات والمستشار السياسى لحزب الغد، تناول خلال الدورة 8 محاضر منها "مصر الحائرة بين مشروعين مشروع الوحدة الوطنية ومشروع الإخوان"، ونظام الحكم وفقا للدستور الجديد، وتحول الشعارات الثورية إلى نصوص دستورية، والإدارة المحلية فى دستور 2014م، ومحاضرة التزامات الدولة فى الدستور الجديد، وتاريخ الأحزاب المصرية خصوصية النشأة وأحزاب الضعف.

وقال المهندس موسى مصطفى موسى أمين حزب الغد، نقيم التدريب لأن مصر تحتاج للمتدربين ولهذه الطاقات الشبابية، والمحليات هى الأم وهى مخالب الدولة التى تحميها،والحزب مشارك فى هذه الدورة، وأثبت أنه حزب متكامل، وسيتم تطبيق الدورة فى بقية المحافظات.

وأضاف رئيس حزب النور، هناك كلام عن الأحزاب الكرتونية، فهذا اللفظ لا أحبه، فهناك أحزاب إمكانيتها ضعيفة، وحزب الغد حزب فولاذى، فلنا برامج متعددة، ويبحث عن مشروعات تنموية على أرض الواقع، وطرحنا مشروعات تنموية، وسكن للشباب بأسلوب مختلف، ومشروعات صوب زراعية تعطى عائدا كبيرا بعد 90 يوما، وإقامة 30 مصنعا صغيرا بالمحافظات، ونتحدث عن رأسمالية وطنية للشباب وهذا ما سيتم تنفيذه.

وقال موسى، سيتم تشكيل مجلس أمناء للتدريب بالمجلس المصرى للمحليات، يُشرف على أفرع المجلس المصرى للمحليات بالمحافظات مقره القاهرة، مؤكداً أن أمين الحزب بغد كفر الشيخ وأمين التنظيم نجحا فى تنظيم الدورة .

وفى ختام الدورة كرم رئيس الحزب، 73 من المشاركين فى الدورة منهم 12 صحفيا على رأسهم عمرو سعد رئيس رابطة الصحفيين، وعلاء عبدالله نائب رئيس الرابطة، وعبدالقادر الشوادفى سكرتير الرابطة، ومجدى أبو العنين، ومحمد سليمان مدير مكتب اليوم السابع بكفر الشيخ، والدكتور عادل عصمت نائب رئيس حزب الغد لشئون التدريب والتثقيف والمستشار السياسى لحزب الغد والأمين العام للتدريب التثقيف بالمجلس المصرى للمحليات، وأحمد نصار أمين مساعد الإعلام بحزب الغد، ووليد صقر أمين مساعد لجنة الشباب لحزب الغد، وعمر كشك أمين مساعد العلاقات العامة لحزب الغد .

كما منح موسى درع حزب الغد للواء عبداللطيف الفحل أمين حزب الغد، والمهندس عبدالنبى موسى عضو الهيئة العليا للحزب وأمين التنظيم بغد كفر الشيخ .

ومنح اللواء عبداللطيف الفحل المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب درع حزب الغد بكفر الشيخ من الأمانة العامة للمحافظة لمساندته ودعمه الدائم للأمانة العامة لحزب الغد بكفر الشيخ وإعطاء المحافظة الأولوية لتقام بها أول دورة للمجلس المصرى للمحليات.

دورة تدريبية لمرشحى المحليات بكفر الشيخ ينظمها حزب الغد