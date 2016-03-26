ثلاث مدارس بدمياط تحصل على "اعتماد الجودة"

قال الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط لـ"اليوم السابع"، حصلت ثلاث مدارس لدمياط على اعتماد الجودة وهى مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية بدمياط الجديدة، مدرسة أحمد زويل الابتدائية بدمياط الجديدة، مدرسة الشهيد طاهر ابو زيد ميت أبو غالب.

وأضاف ان ذلك ضمن خطة مديرية التربية والتعليم للتأكيد على جودة العملية التعليمية بدمياط.

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